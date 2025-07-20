Число пострадавших устанавливается, сообщили в региональной Госавтоинспекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на 135-м км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель вблизи Североуральска Свердловской области, количество пострадавших устанавливается. Движение на участке приостановлено, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение пяти транспортных средств, два из которых грузовые. <...> Количество пострадавших устанавливается. Движение транспорта временно ограничено", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.