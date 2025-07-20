Девочку госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге из-за травмирования ребенка электрическим током возле автобусной остановки. Девочка дотронулась одновременно до забора и информационного столба, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8-летняя девочка, находясь рядом с автобусной остановкой на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй - за информационный столб. С телесными повреждениями ребенок госпитализирован, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Следователями с участием представителей ПАО "Россети" проведен осмотр места происшествия.