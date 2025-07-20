Несовершеннолетнему предъявили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетний задержан в Петербурге по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении женщины, а также попытке изнасилования второй. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний по подозрению в совершении двух преступлений против половой свободы женщин. Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действий сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток в состоянии алкогольного опьянения 19 июля напал в магазине в Красном Селе на 59-летнюю женщину и пытался ее изнасиловать. Сработавшая сигнализация спугнула его. В этот же день недалеко от магазина он напал на 22-летнюю женщину, распылив ей в лицо содержимое газового баллончика, после чего в лесополосе совершил в отношении нее преступления против половой свободы.

По данным пресс-службы, жители соседнего дома увидели происходящее и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Подростку предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.