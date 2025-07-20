По словам внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, на Западной Украине сотрудникам военкоматов работать сложнее

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Жители одного из сел Тернопольской области на западе Украины заблокировали въезд в населенный пункт сотрудникам военкомата и полицейским. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, разместивший соответствующее видео в своем Telegram-канале.

"В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и военкомов. Жители одного из сел просто не пустили машины. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд", - отметил парламентарий.

По его словам, на Западной Украине сотрудникам военкоматов работать сложнее: "во многие населенные пункты они даже не могут заехать, потому что люди объединяются и дают отпор".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.