Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь

УФА, 20 июля. /ТАСС/. Два жилых дома и хозяйственные постройки оказались повреждены в результате пожара в городе Бирске в Республике Башкортостан. Один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Утром в городе Бирске произошел пожар, в результате которого пострадали несколько домов на улице Ключевой. Огонь повредил два жилых дома и хозяйственные постройки, а один человек получил травму", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, три человека эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Один из жильцов получил резаную рану. Ему оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

К тушению пожара привлекались девять человек и три единицы техники, а также добровольная пожарная команда Силантьевского сельсовета. Причины возгорания устанавливаются.