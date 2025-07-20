Один участник аварии получил травмы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области, в результате столкновения несколько машин загорелись. Четыре человека погибли и один получил ранения, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"20 июля около 17:00 [мск] на 265-м км автодороги М7 "Волга" в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с последующим возгоранием. По состоянию на 19:30 [мск] сообщается о четверых погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Движение на участке дороги затруднено. Сотрудники ГАИ регулируют дорожное движение.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе.