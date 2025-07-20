На автодороге "Западный обход города Симферополя" столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей рядом с селом Мирное в Крыму, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"По предварительным данным, 20.07.2025 года около 15:00 мск на автодороге "Западный обход города Симферополя" вблизи с. Мирное водитель 1975 г. р., управляя автомобилем "Хонда Цивик", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Митсубиси" под управлением водителя 1996 г. р. После чего автомобили столкнулись еще с двумя транспортными средствами. В результате столкновения водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний, в автомобиле "Хонда" смертельно травмированы", - говорится в сообщении.

По данным УМВД по республике Крым, пострадавшие из автомобилей "Митсубиси" и "Хонда" с травмами доставлены в больницу.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает ведомство.