Два авиарейса из Москвы в Минск задержали

Отменены рейсы "Аэрофлота" SU 1844 и SU 1845

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Два рейса из московских аэропортов в Минск задержаны, один отменен. Об этом свидетельствует табло Национального аэропорта "Минск".

Так, задержаны рейсы "Аэрофлота" SU 1832 с прибытием в 23:30 (время совпадает с московским) из аэропорта Шереметьево и "Победы" DP 967 с прибытием в 21:25 из аэропорта Внуково.

Отменены рейсы "Аэрофлота" SU 1844 из Шереметьево с прибытием в 21:55 и рейс авиакомпании SU 1845 из Минска в этот аэропорт с вылетом в 22:55.

Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Домодедово, прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Пресс-служба аэропорта Шереметьево также сообщила о временных ограничениях, которые введены на работу воздушной гавани.