Сбой в электроснабжении произошел из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Пять населенных пункта в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) остались без энергоснабжения после обрывов на линиях электропередачи из-за сильного ветра, сообщили в администрации муниципалитета.

"По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в результате сильного порывистого ветра произошли замыкания на линии электропередачи. Под аварийное отключение электричества локально попали несколько населенных пунктов района: Чегем, Чегем Второй, Нартан, Яникой и Каменка", - сообщается в Telegram-канале администрации района.

Отмечается, что аварийные бригады "Россетей" работают над устранением неполадок и восстановлением электроснабжения.

Также глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах Прохладненского района локально нарушено электроснабжение.