В Тюменской области один человек погиб в ДТП с грузовиком

Двое получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции

ТЮМЕНЬ, 20 июля. /ТАСС/. На участке федеральной трассы Курган-Тюмень столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, движение на месте происшествия частично ограничено. В результате ДТП один человек погиб, два пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

"Вечером 20 июля на 188-м километре федеральной автодороги "Иртыш", на участке Курган-Тюмень, столкнулись грузовик "FAW" и два легковых автомобиля "Форд". <…> В ДТП погиб 23-летний водитель "Форда", житель города Тюмени, ранения получили 25-летние водитель и пассажирка второго легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Движение на месте ДТП частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях.

В Госавтоинспекции отметили, что по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком, затем "Форд" отбросило на другой легковой автомобиль.