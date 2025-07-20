По данным газеты The Daily Telegraph, за акцией протеста стоит пропалестинское движение Shut Down Leonardo

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Шотландии предъявили обвинения в терроризме трем женщинам, которые врезались на автомобиле в забор у входа на территорию завода оборонной компании Leonardo UK в Эдинбурге в знак протеста против поставок оружия Израилю.

"Трем женщинам были предъявлены обвинения в рамках акта о борьбе с терроризмом от 2000 года после того, как фургон был направлен во внешний забор бизнес-объекта в Эдинбурге", - сказано в заявлении полиции Шотландии.

По данным газеты The Daily Telegraph, за акцией протеста, прошедшей 15 июля, стоит пропалестинское движение Shut Down Leonardo, которое таким образом выразило свое возмущение тем, что лазерные системы наведения производства итальянского военно-промышленного концерна Leonardo используются на израильских истребителях. Представитель компании в свою очередь заявил, что британское подразделение фирмы "подчиняется экспортному контролю правительства Великобритании и не поставляет оборудование напрямую Израилю".

По информации газеты, на предприятии в Эдинбурге работают около 1,8 тыс. человек. Сам объект "специализируется на поставках многоцелевых радиолокационных станций наблюдения и систем противодействия".