В Нижегородской области произошло ДТП с последующим возгоранием

К ликвидации огня привлекали аварийно-спасательный отряд Арзамаса и пожарный расчет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Арзамасском округе Нижегородской области, после чего произошло возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В десятом часу вечера на 111-м км трассы Р-158 произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием", - сказали в управлении, добавив, что число пострадавших устанавливается.

К ликвидации последствий привлекались аварийно-спасательный отряд Арзамаса и пожарный расчет. Специалисты потушили возгорание, смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи.