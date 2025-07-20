Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавших нет

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и экскурсионный автобус столкнулись в Черкесске, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 60-летняя жительница столицы Карачаево-Черкесии, управляя автомобилем Porsche Cayenne, выехала на главную дорогу и допустила столкновение с экскурсионным автобусом "Ютонг", за рулем которого находился 28-летний житель Ставропольского края.

"Водитель и 62-летняя пассажирка Porsche Cayenne после осмотра врачами отпущены домой. Водитель и пассажиры экскурсионного автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Шоссейной, обстоятельства ДТП устанавливаются.