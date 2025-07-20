От электроснабжения отключены 9 252 дома, в которых проживают 40 835 человек

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Почти 30 населенных пунктах остались без света из-за аварии в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 00:20 (19:20 воскресенья мск - прим. ТАСС) аварийно отключены от электроснабжения 29 населенных пунктов в 4 МО (город Зима, Зиминский район, Усть-Удинский, Балаганский районы), 9 252 дома, в которых проживают 40 835 человек, из них 11 707 детей, 49 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Информация уточняется. Для проведения восстановительных работ задействовали 9 аварийно-восстановительных бригад из 25 человек, привлечено 9 единиц техники ОГУЭП "Облкоммунэнерго", ИЭСК.