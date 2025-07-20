Специалисты МЧС провели деблокацию пострадавших и погибших

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Самолет с медиками на борту вылетел в Нерюнгринский район Якутии, где произошло ДТП с вахтовиками горно-обогатительного комбината "Денисовский". Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"С первых минут на месте работают все экстренные службы. <...> Направлен санитарный борт АН-26 с медицинской бригадой", - сообщил Николаев.

Борт авиакомпании "Полярные авиалинии" с шестью специалистами Республиканского центра медицины катастроф (РЦМК) вылетел из Якутска. "Нахожусь на постоянной связи с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком. Поручил провести тщательное расследование причин трагедии, а также оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Все необходимые решения будут приняты без промедления", - отметил Николаев.

В настоящее время силами МЧС России проведена деблокация пострадавших и погибших. Также организована работа психолога ведомства. Из Якутска для помощи пострадавшим также направлен психолог МЧС России.