Их доставили в медицинское учреждение

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дерево в Иванове, в результате пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В 04:10 на улице Велижская 15-летний молодой человек, управляя автомобилем "ВАЗ 2111", не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажиры (четверо молодых людей в возрасте 15-17 лет) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у троих диагностированы ссадины и ушибы, у двоих рваные раны. "По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку", - добавили в ведомстве.