На месте происшествия работают экстренные службы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.

Позже мэр столицы сообщил об атражении атаки еще двух БПЛА, летевших на Москву.

В новость внесены изменения (06:29 мск) - добавлена информация об увеличении количества беспилотников.