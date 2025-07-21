Было рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Траур объявлен 22 июля в Нерюнгринском районе Якутии, где в результате ДТП на ГОК "Денисовский" погибли 13 человек и 20 травмированы. Об этом сообщается на сайте муниципального района.

"В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК "Денисовский" 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении.

В связи с трагедией в Нерюнгринском районе введен режим ЧС, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство. "Руководству ООО "УК "Колмар" рекомендовано принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК "Денисовский", - отметили в администрации района.

Авария произошла в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК "Денисовский". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Готовится ходатайство о передаче материалов по факту ДТП - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) - в производство Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).