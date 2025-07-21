Детективам НАБУ вменяют государственную измену, торговлю с РФ и коррупционные действия в интересах олигархов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генпрокурора проводят массовые обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), у которого в последнее время обострился конфликт с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

По его данным, серия обысков проходит в разных регионах Украины. Детективам НАБУ вменяют государственную измену, торговлю с РФ и коррупционные действия в интересах олигархов. СБУ якобы зафиксировала факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

Позже НАБУ подтвердило в своем Telegram-канале, что СБУ и офис генпрокурора проводят обыски у сотрудников бюро, уточнив, что следственные действия проводятся без одобрения суда.

Как писало издание "Страна", Владимиру Зеленскому, несмотря на все усилия, не удалось установить полный контроль над НАБУ. Источник издания в антикоррупционных органах отмечал, что часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на офис Зеленского.

23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. 7 июля кабмин Украины отказался утвердить главой Бюро экономической безопасности детектива НАБУ Александра Цивинского, хотя его кандидатуру отобрали международные эксперты. Украинские СМИ в последнее время не исключают, что Зеленский может попытаться распустить НАБУ. Также офис Зеленского, как отмечала "Страна", начал активное наступление не только на НАБУ, но и на ориентированных на западные структуры грантовых активистов и СМИ.