В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что пострадали оба водителя

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Новороссийск - Керчь, машины загорелись, пострадали два человека, для движения открыта одна полоса. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня около 04:20 в Темрюкском районе на а/д "Новороссийск - Керчь" водитель "Рено Магнум" допустил столкновение с впереди идущим ВАЗ-2108. От удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП пострадали оба водителя", - говорится в сообщении.

Там добавили, что организован объезд места ДТП, одна полоса открыта для движения.