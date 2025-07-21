В Калуге затопило около 100 жилых домов из-за сильных дождей

В настоящий момент уровень воды спал, причины происшествия и размер ущерба уточняются

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 100 жилых домов в Калуге оказались подтоплены из-за сильных дождей, вызвавших подъема уровня воды в реках Терепец, Песочня, Жерелка и Яченка. Кроме того, в одной из деревень, входящих в городской округ, разрушен мост, сообщил городской голова Дмитрий Денисов на заседании правительства региона.

"Сегодня в ночь наблюдался подъем уровня воды в таких реках, как Терепец, Песочня, Жерелка и Яченка. Было подтоплено порядка 100 индивидуальных жилых домов, в том числе дома садоводческих некоммерческих товариществ. Из шести адресов гражданам была предложена эвакуация", - доложил Денисов.

Также, по информации городского головы, в деревне Заречье разрушен мост, восстановительные работы запланированы на ближайшее время.

В настоящий момент уровень воды спал, причины подтоплений и размер ущерба уточняются.