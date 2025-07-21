Эвакуированы местные жители с чабанских стоянок недалеко от возгорания, сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Рустем Салахов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 5 га тушат в пяти километрах от населенного пункта Берт-Даг в Туве. Эвакуированы местные жители с чабанских стоянок недалеко от пожара, сообщил на аппаратном совещании правительства Тувы сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Рустем Салахов.

"В 5-километровой зоне населенного пункта Берт-Даг Тес-Хемского района действует пожар на площади около 5 га. Имелась угроза летним чабанским стоянкам на расстоянии 1 км, силами пожарной части администрации проведена эвакуация местных жителей с чабанских стоянок <…>, в том числе, эвакуировано 5 несовершеннолетних", - сообщил на совещании Салахов.

В селе Берт-Даг проживает около 1 тыс. человек.

По данным министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы, на утро 21 июля на территории Тувы фиксируется 9 очагов лесных возгораний. Общая их площадь составляет 133,1 га. "Пожары зарегистрированы на территории Элегестинского, Бай-Хаакского, Шуурмакского, Самагалтайского, Хайыраканского, Аянгатинского, Бурен-Бай-Хаакского и Бурен-Хемского участковых лесничеств. На тушении работают 148 человек и 33 единицы техники", - пояснили в министерстве.

На выходных в районах Тувы установилась жаркая погода, столбик термометра показывал местами до плюс 40 градусов. По данным Среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса. Всего с начала пожароопасного сезона 2025 года в Туве зарегистрировано 94 лесных пожара на общей площади 10, 1 тыс. га. На территории республики действует особый противопожарный режим.