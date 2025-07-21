Кассационные жалобы на приговор Беркович и Петрийчук рассмотрят 19 августа

Суд ранее назначил режиссеру и драматургу по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ 19 августа рассмотрит кассационные жалобы на приговор по делу об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Верховный суд РФ рассмотрит кассационные жалобы по делу Беркович и Петрийчук 19 августа в 09:30", - сказал собеседник агентства.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Они также были лишены права администрирования интернет-ресурсов на три года. 25 декабря прошлого года Апелляционный военный суд изменил приговор, снизив им сроки наказания.

Вину подсудимые не признали. Причиной возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю.