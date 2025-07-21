Ребенок находится в удовлетворительном состоянии после ДТП под Новосибирском

Он был доставлен в областную больницу на вертолете

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Ребенок, который выжил в ДТП с семью погибшими под Новосибирском и был доставлен вертолетом в областную больницу, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Ребенок [находится] в удовлетворительном состоянии", - сказали в министерстве.

Два легковых автомобиля столкнулись на региональной трассе в Краснозерском районе Новосибирской области. Пять человек погибли на месте, еще троих пострадавших - двух взрослых и одного ребенка - оперативно доставили в Краснозерскую ЦРБ. Двое взрослых умерли в медучреждении. Несовершеннолетнего позже доставили вертолетом в областную больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).