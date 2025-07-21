Расходы по приобретению недвижимого имущества семьи бывшего госслужащего не соответствуют заявленным доходам, сообщает пресс-служба прокуратуры республики

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана постановил взыскать в доход государства имущество бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и его родственников на 437 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, расходы по приобретению недвижимого имущества семьи Миронова не соответствуют заявленным доходам. Бывший государственный служащий зарегистрировал на себя и своих близких 45 объектов недвижимости. Кроме того, Миронов продал восемь объектов недвижимого имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений.

"В связи с этим прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд об обращении в доход Российской Федерации 45 объектов недвижимости, взыскании эквивалентной стоимости восьми отчужденных объектов недвижимости, а также дохода, полученного в качестве арендной платы за нежилые помещения, на общую сумму свыше 437 млн рублей. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Миронова по пп. "е", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) находится на рассмотрении в суде.