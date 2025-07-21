По данным генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Игоря Грушевского наступила из-за утопления

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД и Нацвардии Украины Игорь Грушевский найден мертвым в бассейне муниципалитета Вильяхойосе в Испании. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"По сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела на Украину", - сообщили в ведомстве журналистам.

Ранее сообщение о его гибели появилось в испанской газете El Español. Издание утверждает, что вечером 29 июня Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где у него была квартира, и был позднее обнаружен в воде без признаков жизни. Следов насилия на теле не было, но из одного уха шла кровь.