ГП контролирует ситуацию с отменой и задержками авиарейсов

Прокуроры проводят анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов в российских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Прокуроры проводят анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов. Также они осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.