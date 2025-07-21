Специалисты МЧС России спасли пять человек

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в городе Великие Луки Псковской области на площади 40 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Михаил Ведерников назвал предварительной причиной инцидента утечку и взрыв бытового газа.

"Специалисты МЧС России спасли на пожаре 5 человек. Сегодня утром поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома на Юбилейной площади в Великих Луках. Оперативно <..> было эвакуировано 3 ребенка и спасено 5 человек, из них 2 госпитализированы в медицинское учреждение, возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, к ликвидации было привлечено 20 специалистов МЧС России и 10 единиц техники. Для установления причин происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора и другие оперативные службы.