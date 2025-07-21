В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Руководителя коммерческой фирмы из Ростовской области подозревают в мошенничестве при реализации госпрограммы Федеральной пассажирской компании (ФПК) (дочерняя структура ОАО "РЖД"), причиненный ущерб оценивают в почти в 18 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением денежных средств в крупном размере АО "ФПК" (учредитель - АО "РЖД"), выделенных в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы России". В результате ОАО "РЖД" нанесен ущерб на сумму 17 795 001,12 рубля", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель коммерческой фирмы вместе с сотрудниками Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) фальсифицировал акты о стоимости оборудования и проведения пуско-наладочных работ при реконструкции зарядных колонок на станции Адлер.

В отношении руководителя коммерческой фирмы и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Основной фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.