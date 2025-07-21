Как сообщил глава региона Владислав Шапша, уровень воды снижается, из затопленных зданий ведется откачка воды

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 34 человека, в том числе 11 детей из-за подтопления после ливней около 100 жилых домов в Калуге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Спасатели работали всю ночь. Жителям всех подтопленных домов была предложена эвакуация. В результате эвакуировано 34 человека, в том числе 11 детей", - написал губернатор.

Как отметил Шапша, уровень воды снижается, из затопленных зданий ведется откачка воды. "Поручил всем службам держать постоянную связь с жителями, главное - безопасность, с остальным разберемся. Обязательно надо будет встретиться с людьми, выяснить, какая нужна помощь", - добавил губернатор.

Ранее на заседании областного правительства городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что из-за сильных ливней в реках Терепец, Песочня, Жерелка и Яченка поднялся уровень воды. В результате были подтоплены около 100 индивидуальных жилых домов, в том числе дома садоводческих некоммерческих товариществ.