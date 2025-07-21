У сотрудников обнаружили норовирус

САРАТОВ, 21 июля. /ТАСС/. Норовирусная инфекция выявлена у отдыхающих и сотрудников детского лагеря "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, где произошло отравление. Причиной стали занос инфекции работниками и нарушение санитарных требований, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в детском лагере.

"У детей и персонала в детском загородном лагере "Орленок" Пугачевского муниципального района выявлена норовирусная инфекция. По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной послужили занос инфекции работниками и нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, за выявленные нарушения в отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности. Он направлен на рассмотрение в суд. В учреждении провели комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительную дезинфекцию.

Случаи острой кишечной инфекции зафиксировали в лагере "Орленок" на прошлой неделе. По информации прокуратуры региона, заболевание в легкой форме было выявлено как у некоторых отдыхающих детей, так и у персонала учреждения. В информационном центре СК России сообщили, что с признаками отравления к медикам обратились семь несовершеннолетних и двое работников.

Это третий случай отравления в детских лагерях в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове.