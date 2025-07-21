Среди тех, кто попал в аварию, два сотрудника Госавтоинспекции

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое сотрудников Госавтоинспекции, пострадали в аварии в городе Фокино Приморского края. Об этом сообщает телеграм-канал УМВД по региону.

"Сегодня в 18:10 в городе Фокино <…> в районе автовокзала патрульная автомашина Госавтоинспекции <…> с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом попала в дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомашины "Хонда Инсайт", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении патрульной автомашине Госавтоинспекции <…> и совершил столкновение <…> Пострадали четверо участников автоаварии (из них двое - инспекторы ДПС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от удара машину ДПС отбросило на проезжую часть, где она столкнулась еще с двумя автомобилями, один из которых перевернулся. По данным МВД, все пострадавшие доставлены в медучреждение. На место выехало руководство ГАИ, проводится проверка.