Его ранее посещал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Цех сборки беспилотников в Киеве, который во время своего визита посещал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, пострадал в результате многочисленных взрывов. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник [Дональда] Трампа Кит Келлог", - написал он в Telegram-канале. Визит Келлога в Киев состоялся на прошлой неделе.

В ночь на 21 июля воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов. Поступали сообщения о взрывах. Украинские СМИ также публиковали кадры масштабных задымлений в столице. Местные власти заявили о пожарах на складах в трех районах Киева, в городе из-за последствий взрывов также перекрыли ряд улиц.