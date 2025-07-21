В Новороссийске после вспышки газовоздушной смеси горит многоэтажный дом

Площадь возгорания составила 300 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в трех квартирах многоэтажного жилого дома в Новороссийске, площадь возгорания составляет 300 кв. м, эвакуированы 25 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трех квартир. В 15:10 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуированы 25 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за вспышки газовоздушной смеси.