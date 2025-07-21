СБУ задержала сотрудника элитного подразделения НАБУ по подозрению в госизмене

Как сообщила Служба безопасности Украины, подозреваемый якобы собирал данные украинских силовиков и других граждан, а также передавал другой стороне информацию ограниченного доступа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) задержала еще одного сотрудника бюро, которого обвиняют в государственной измене.

Как сообщила СБУ в своем Telegram-канале, задержанный - сотрудник центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Подозреваемый якобы собирал данные украинских силовиков и других граждан, а также передавал другой стороне информацию ограниченного доступа. Чтобы получить эти сведения, он использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. За выполненное задание он получал деньги на банковскую карту.

Как утверждают в службе безопасности, ранее ведомство информировало НАБУ о "возможных рисках в отношении указанного сотрудника", однако подозреваемый продолжал работу и "пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности". СБУ при этом не называет имени задержанного сотрудника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Зеленский против НАБУ

Утром 21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела не менее 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. После этого СБУ заявила о задержании руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова, а также заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Федору Христенко из-за якобы его влияния на бюро. А Государственное бюро расследований (ГБР) Украины после масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) предъявило трем его сотрудникам обвинения в совершении ДТП.

В НАБУ указали, что обыски проводятся без решения суда, а к Магомедрасулову СБУ применила силу, хотя он не оказывал сопротивления. Также СБУ пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что масштабные обыски являются ответом на обвинения в адрес Чернышова. Ожидается, что Зеленский может предпринять попытку ликвидировать НАБУ и САП через решение Совбеза или кабмина.