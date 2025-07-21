Все остальные дети в стабильном состоянии, сообщил глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком в Гунибском районе Дагестана, находится в реанимации. Все остальные дети - в стабильном состоянии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

19 июля в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль "УАЗ-3303", 21 человек пострадал, 18 из них - дети. Они находились в кузове автомобиля. 14 пострадавших транспортировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

"Одна девочка после операции в реанимации, у всех остальных стабильное состояние. Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. <…> Желаю скорейшего выздоровления всем ребятам, которые вместо отдыха оказались на больничных койках", - написал Меликов.