Ей стал взрыв бытового газа, сообщили в прокуратуре Краснодарского края

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Взрыв бытового газа, по предварительной версии, стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске, угрозы жизни и здоровью жильцов нет, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на 5-м этаже в жилом доме. Все жильцы эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет. Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.