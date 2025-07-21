На месте возгорания работают поливальная машина, фронтальный погрузчик и бульдозер

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. На территории Медвежьегорского района Карелии ввели режим повышенной готовности из-за пожара на мусорном полигоне, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"Для эффективной ликвидации возгорания на полигоне в Медвежьегорске провели заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Медвежьегорского муниципального района. Введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС", - сказано в сообщении.

Ранее в Госкомитете сообщили, что площадь пожара составляет 2,3 гектара. На месте работают поливальная машина, фронтальный погрузчик и бульдозер. Также задействованы три мотопомпы. С внешней стороны полигона провели проливку, а также обсыпку щебнем и песком, чтобы не допустить уход огня в лесной массив.