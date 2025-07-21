Повреждено два автомобиля, сообщили в мэрии города

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. В Курске в результате непогоды повалило 18 деревьев, повреждено 2 автомобиля, 6 крыш, также было подтоплено 1 из помещений детского сада. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

"Ливневая канализация детского сада № 95 не справилась с большим потоком воды. Было подтоплено одно помещение, на данный момент последствия устранены, детский сад продолжает работать штатно. По предварительным данным управления по делам ГО и ЧС Курска, из-за непогоды упало 18 деревьев. Повреждено шесть крыш и два автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрыв проводов оставил без электричества часть улиц Железнодорожного округа - без света находятся 338 домов. В комитете ЖКХ добавили, что из-за сильных осадков канализация испытывает большую нагрузку. Так, в некоторых местах автомобильных дорог возникли подтопления, в частности, в районе Магистрального проезда, улицы Дзержинского, проспекта Кулакова, Льговского поворота.

Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. О последствиях непогоды доложено врио губернатора Александру Хинштейну.