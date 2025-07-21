Дело будет слушать коллегия из трех судей, уточнили в суде

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 4 августа в 11:00 мск начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс будет проходить в одном из зданий Мосгорсуда.

"По итогам предварительных слушаний по уголовному делу о теракте в "Крокусе" в отношении 19 фигурантов дата рассмотрения по существу назначена на 4 августа. Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Дело будет слушать коллегия из трех судей, уточнили в суде.

Адвокат Людмила Айвар, чья коллегия представляет в деле интересы 95 потерпевших, заявила ТАСС, что военный суд отказался прекращать уголовное преследование в отношении четверых фигурантов, а также рассматривать дело с участием коллегии присяжных заседателей. "Кроме того, суд отклонил ходатайство некоторых обвиняемых о возвращении материалов дела на доследование", - подчеркнула защитник.