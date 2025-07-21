Из-за происшествия пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в многоэтажном доме в городе Великие Луки, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

"В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту возгорания бытового газа в жилом многоквартирном доме. По версии следствия, 21 июля 2025 года в утреннее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Великие Луки произошла утечка и последующее возгорание бытового газа. В результате произошедшего мужчина, проживающий в указанной квартире, получил множественные травмы и ожоги", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, их здоровью ничего не угрожает.

"В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.