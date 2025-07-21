В Подмосковье после падения БПЛА загорелся частный дом

Пострадавших нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Частный дом загорелся в подмосковном городском округе Пушкино в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА. В доме находился мужчина, который смог эвакуироваться сам, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, происшествие случилось на улице Басова в Ивантеевке. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в здании находился мужчина, он смог покинуть дом самостоятельно. Его состояние оценивают врачи.

Воробьев заверил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, включая МЧС, полицию и волонтеров. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.