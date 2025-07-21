Поисковые работы продолжаются, сообщил исполняющий обязанности начальника ЦУКС главного управления МЧС по Архангельской области Илья Черноусов

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Один из трех пропавших туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю, по предварительным данным, не использовал спасательный жилет. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника ЦУКС главного управления МЧС по Архангельской области Илья Черноусов.

20 июля в МЧС сообщили о поисках трех туристов из незарегистрированной группы байдарочников, которые сплавлялись по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды маршрут был прерван, а группа решила вернуться назад. Четверых эвакуировали спасатели, поиски троих продолжаются. Еще двое смогли самостоятельно закончить маршрут и не нуждались в помощи.

"Судьба трех человек неизвестна, один из которых, по предварительной информации, находился без спасательного жилета", - сказал Черноусов.

При поиске пропавших специалисты обследовали более 1,5 тыс. кв. км. Завтра поисковые работы продолжатся. Запланирован вылет спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.