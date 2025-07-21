Жильцам дом предоставят гостиницу, сообщил глава города Андрей Кравченко

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Власти Новороссийска приняли решение о введении локального режима ЧС после взрыва бытового газа в многоквартирном доме на Анапском шоссе. Эвакуированным жителям предоставят временное размещение в гостинице, сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске после хлопка бытового газа загорелись три квартиры в многоэтажном доме. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Были эвакуированы 25 человек, один человек погиб.

"[После ЧП в жилом доме в Новороссийске] введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведется проверка для установления причин случившегося. Жильцам поврежденных квартир предоставим места в пункте временного размещения в гостинице "Новороссийск", - написал мэр города в Telegram-канале.