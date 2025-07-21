В Карелии на горящем мусорном полигоне приостановили прием отходов

Во избежание распространения возгорания организовано круглосуточное дежурство, сообщили в Госкомитете региона по безопасности

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Прием отходов приостановлен на горящем мусорном полигоне в Медвежьегорске. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

"Ситуацию держим под контролем. Во избежание распространения возгорания организовано круглосуточное дежурство силами МУП "МЭСП". На данный момент прием отходов на полигон приостановлен", - отметил председатель госкомитета Олег Поляков.

Местные пожарные подразделения провели проливку внешнего контура полигона. Источники возгорания обсыпали щебнем и песком. В тушении задействованы мотопомпы, а также поливальная машина, фронтальный погрузчик и бульдозер.