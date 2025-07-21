Пожар после взрыва бытового газа в жилом доме в Новороссийске потушили

К ликвидации возгорания привлекалось 20 человек и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске после взрыва бытового газа ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 18:07 [мск] пожар в многоквартирном жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекалось 20 человек и 8 единиц техники.

В понедельник в Новороссийске после взрыва бытового газа загорелись три квартиры в многоэтажном доме, площадь пожара составляла 300 кв. м. Были эвакуированы 25 человек, один человек погиб. Власти города ввели локальный режим ЧС после ЧП. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.