Данные об ощущаемости землетрясений не поступали

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Землетрясения магнитудой 5,3, 5,2, 5,1 и два магнитудой 4,8 были зарегистрированы в Камчатском крае в течение 45 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, магнитуда первого землетрясения составила 5,3. Оно произошло в 140 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр залегал на глубине в 47 км. Магнитуда второго землетрясения составила 5,2, оно произошло в 177 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр залегал на глубине в 40 км. Магнитуда третьего землетрясения составила 5,1, оно произошло в 167 кмх от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр располагался на глубине 16,6 км. Магнитуда четвертого и пятого землетрясений составила 4,8, они произошли на расстоянии 173 и 198 км от Петропавловска-Камчатского, их эпицентры залегали на глубине 32,7 и 43,6 км.

Данные об ощущаемости землетрясений в настоящий момент не поступали.