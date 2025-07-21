Мальчика, которого избили битой в Подмосковье, вскоре перевезут в семейный центр

Там же находятся его сестры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мальчика, которого избивали мать и сожитель, вскоре перевезут в подмосковный семейный центр, где находятся его сестры. Ребенок идет на поправку, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Спасибо всем, кто пишет и интересуется судьбой нашего маленького героя Богдана. Хочу всех успокоить. Он идет на поправку. Медики проводят полное обследование мальчика. Совсем скоро Богдан поедет в наш семейный центр, где его уже ждут сестры", - написала Мишонова.

Она добавила, что с сестрами мальчика работают психологи, у детей тяжелые психологические, эмоциональные и физические травмы.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу жителя Подмосковья, который избил своего 11-летнего пасынка бейсбольной битой. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).

В отношении матери пострадавших детей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего). В ГСУ СК по Подмосковью пояснили, что женщина задержана и допрошена в качестве подозреваемой. В отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.