Ребенка госпитализировали, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Девочка 2017 года рождения упала и получила травмы при посадке на теплоход в порту Архангельска. Ребенок госпитализирован, по факту произошедшего организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По факту травмирования девочки 2017 года рождения проводится доследственная проверка. 21 июля 2025 года при посадке на теплоход с причала в морском порту Архангельска травмирована малолетняя. С полученными травмами пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Следователь организовал комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.