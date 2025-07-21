Владимир Демчик заявил о непричастности к взаимодействию основных поставщиков министерства с их соисполнителями

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд, продолжая рассматривать дело обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, в режиме видео-конференц-связи заслушал свидетельские показания бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. Находящийся в московском СИЗО в качестве обвиняемого по другому уголовному делу Демчик заявил о непричастности к взаимодействию основных поставщиков Минобороны с их соисполнителями, сообщает корреспондент ТАСС.

"С 2014 по 2018 год у Министерства обороны по линии вещевой службы было два единственных поставщика: был поставщик вещевого имущества - это АО "БТК групп" и был поставщик имущества вещевой службы - АО "Военторг". <…> Начальник вещевого управления никаких распорядительных функций в отношении соисполнителя "Военторга" не имеет. Соответственно, не имеет никакого права и даже желания давать никаких указаний. <…> Аппарат единственных поставщиков и вводился в свое время для того, чтобы исключить возможность коррупционной направленности", - заявил Демчик.

Он сообщил суду, что с 2014 по 2016 год занимал должность начальника управления (вещевого) департамента ресурсного обеспечения штаба материально-технического обеспечения, а с 2016 по 2018 год - начальника вещевого управления Минобороны РФ. Отметил, что до 2016 года был подчиненным Муминджанова, а затем напрямую подчинялся замминистра обороны РФ. На просьбу стороны защиты охарактеризовать Муминджанова Демчик ответил, что может сделать это только с положительной стороны, отметив, что подсудимый в бытность заместителем начальника штаба по ресурсному обеспечению МО не раз бывал в горячих точках, решая самые сложные вопросы. Демчик считает, что данная должность и появилась с целью заниматься практическим обеспечением военных всем необходимым, не будучи связанным работой по подготовке договоров.

"Служебные отношения сложились [с Муминджановым]. Крепкие служебные отношения и, можно даже сказать - товарищеские. <…> Есть такое понятие - войсковое товарищество, оно, я надеюсь, всем вам известно. Без него просто нельзя служить, иначе тогда надо снимать погоны и уходить", - добавил Демчик.

О знакомстве с другими фигурантами уголовного дела

Демчик рассказал в суде о том, что ему известна компания под названием "Княгининская швейная фабрика", и что ее директором по август 2016 года был Иван Свистунов, а в дальнейшем - его сын Александр Свистунов. В период службы Демчика на названных выше должностях между ними установились рабочие отношения, которые заключались в привлечении фабрики к разработке новых предметов военной формы одежды. Как пример - появление шляп у женщин-военнослужащих на юбилейном Параде Победы в 2015 году. К работам фабрику в качестве соисполнителя привлекал основной поставщик - АО "Военторг".

После смерти Свистунова-старшего, новый директор "Княгининской швейной фабрики", которая с 1928 года занимается поставкой головных уборов для армии, по словам Демчика, приезжал представляться в Минобороны. Тогда и состоялось их личное знакомство, хотя его цель свидетелю была непонятна - прямые деловые контакты с этим предприятием не входили в сферу его ответственности. "С соисполнителями, с "Княгининской [швейной] фабрикой" в том числе, могли быть вопросы, о которых я говорил ранее - участие в разработке новых предметов. Этим занимался у меня председатель научно-технического комитета, он с ними организовывал взаимодействие, они отшивали какие-то новые варианты головных уборов, помогали в разработке технических условий", - позднее пояснил Демчик.

С Олегом Требунских, ранее признавшемся в даче взяток Валерию Муминджанову, Демчик, по собственному признанию, знаком отдаленно, и не помнит названий фирм, которыми тот руководит. Ему известно лишь, что Требунских как-то связан с пошивом головных уборов. О наличии контрактов между компаниями Требунских и "Княгининской швейной фабрикой" Демчик узнал только в ходе знакомства с материалами уголовного дела. Он предполагает, что руководители двух производств давно знали друг друга и часто выступали соисполнителями по контрактам.

Демчик отрицательно ответил на вопросы о том, просил ли его Муминджанов оказать содействие в заключении контракта на субподряд с "Княгининской швейной фабрикой" для фирм, принадлежащих Требунских (такие данные сообщил последний, пойдя на сотрудничество со следствием - прим. ТАСС), и о том, предпринимал ли он сам подобные действия. Требунских он назвал провокатором, идущим на все, чтобы избежать ответственности, сказал, что из-за имевшихся у того трех судимостей никогда не хотел иметь с ним дел. Полагает, что и у Александра Свистунова есть поводы для того, чтобы его оговорить.

Свидетель назвал верными свои показания, данные в понедельник в суде, и отказался от части показаний, ранее данных в ходе предварительного следствия - о том, что Муминджанов оставался куратором его работы в 2016-2018 годах, и о том, что именно он познакомил Демчика с Требунских.

В судебном заседании объявлен перерыв до 29 июля. В этот день также посредством ВКС по ходатайству стороны обвинения планируется допросить проживающего в Москве свидетеля Сергея Черкасова.

О деле

Экс-начальник вещевого управления Министерства обороны Владимир Демчик сейчас находится в СИЗО, в отношении него идет судебный процесс. Следствием установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 государственных контрактов с АО "Княгининская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более полумиллиарда рублей. В указанный период Демчик получил от гендиректора фабрики Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, производимого АО "Княгининская швейная фабрика".

Генерал-майор Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.